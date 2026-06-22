Oso andino que se viralizó en redes no estaba en conjunto residencial

Ante la difusión en redes sociales de un video que señalaba el supuesto ingreso de un oso andino a un conjunto residencial del municipio de La Calera, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) adelantó las respectivas verificaciones para esclarecer las circunstancias reales del avistamiento.

Como resultado de las indagaciones, se estableció que el lugar registrado en las imágenes no corresponde a un conjunto residencial ni a una zona urbana. De acuerdo con la información recopilada, el ejemplar fue observado en el sector de Monte Redondo, frente al embalse de Chuza, en inmediaciones de las instalaciones del Parque Nacional Natural Chingaza.

En consecuencia, se confirmó que el oso se encontraba dentro de su área de distribución natural y en un territorio administrado por el Parque Nacional Natural Chingaza, por fuera de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

“Queremos enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Tras las verificaciones realizadas por nuestros profesionales, pudimos establecer que este oso andino no había ingresado a una zona urbana ni a un conjunto residencial. El ejemplar fue registrado dentro de su hábitat natural, en inmediaciones del Parque Nacional Natural Chingaza, un hecho que evidencia la riqueza y el valor de nuestros ecosistemas altoandinos”, explicó Magdala Iregui, directora de Biodiversidad de la CAR.

La funcionaria reiteró que el oso de anteojos no representa una amenaza para las personas y que únicamente puede reaccionar de manera defensiva cuando se siente acorralado o en situación de riesgo. Asimismo, recordó que la presencia de esta especie en estos sectores responde al uso de corredores biológicos naturales, los cuales se han visto progresivamente reducidos por el avance de la frontera agrícola y pecuaria.

“La convivencia con la fauna silvestre exige información responsable y respeto por las especies. El oso andino cumple un papel fundamental en el equilibrio de nuestros ecosistemas y su protección es una tarea compartida entre las autoridades y la ciudadanía”, agregó la directora de Biodiversidad.

La Corporación también recordó que la caza, persecución o cualquier acción que afecte al oso de anteojos constituye una infracción ambiental y representa una amenaza para la conservación de esta especie emblemática y para los ecosistemas andinos de los que depende.