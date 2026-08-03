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03 ago 2026 Actualizado 12:30

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Capturaron a delincuentes que robaban en Barrios Unidos, Bogotá: tenían 19 anotaciones por hurto

Los hombres usaban armas traumáticas para intimidar a las víctimas

Capturan a delincuentes que se dedicaban a robar en Barrios Unidos: tenían 19 anotaciones por hurto

Capturan a delincuentes que se dedicaban a robar en Barrios Unidos: tenían 19 anotaciones por hurto

Capturan a delincuentes que se dedicaban a robar en Barrios Unidos: tenían 19 anotaciones por hurto
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En las últimas horas, en la localidad de Barrios Unidos, la Policía Nacional logró la captura de tres personas señaladas de participar en el robo si un ciudadano mediante el uso de un arma de fuego, en hechos ocurridos en el barrio San Miguel.

Gracias a la reacción de los uniformados y al apoyo de la ciudadanía, los presuntos responsables fueron ubicados e interceptados cuando intentaban huir del lugar. Durante el procedimiento se incautó una pistola traumática calibre 9 mm y se recuperaron elementos hurtados avaluados en 11 millones de pesos.

Los tres capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos de hurto y porte ilegal de armas. Es importante resaltar que estás personas presentan más de 19 anotaciones por hurto.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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