No hubo delitos electorales en la segunda vuelta presidencial en el departamento: MOE en Caldas

Manizales

La Misión de Observación Electoral (MOE) en Caldas, reportó que en la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial no hubo ningún factor ni amenaza que afectara el desarrollo del día de votaciones. Gustavo Ocampo, coordinador de la Misión de Observación Electoral en Caldas, pide a la ciudadanía respetar los resultados.

“Con las autoridades del departamento, informamos que no hay ningún delito que haya afectado el desarrollo de las elecciones del domingo. Estaremos atentos si en el preconteo y en los escrutinios sucede algo que pueda generar el normal desarrollo, de lo contrario, estaremos tranquilos”.

Agrega que desde el cierre de votaciones, en el preconteo y escrutinios han estado pendientes si sucede alguna novedad que altere el proceso, pero horas después no se ha registrado ninguna irregularidad.

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Entre tanto, desde la Registraduría Nacional de Estado Civil, en el departamento de Caldas, aseguran que los escrutinios municipales terminaron, sin embargo, en Manizales, el proceso culminó el mismo domingo 21 de junio, así como en Pensilvania, Filadelfia, Marulanda, Manzanares, Villamaría, Victoria y otras poblaciones.

El escrutinio general departamental se realizará el martes 23 de junio.