Personería de Manizales reportó problemas en varias mesas de votación en la jornada electoral

Manizales

Desde la Personería de Manizales indicaron que las quejas ciudadanas estuvieron relacionadas a errores de registro de los jurados de votación, un caso de trato irrespetuoso por parte de un jurado y un tarjetón que estaba marcado cuando un ciudadano acudió a la mesa. Juan Pablo Osorio Gallo, afirma que estos casos se manejaron al instante y serán estudiados.

“El balance en general es satisfactorio, aunque recibimos 10 quejas por el funcionamiento de unas mesas de votación, pero situaciones que fueron manejadas en su momento y serán objeto de verificación por parte de las autoridades de control”.

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Agrega que no hay mayores novedades en materia de orden público ni electoral, Osorio Gallo manifiesta que el reporte es satisfactorio para la ciudad, el departamento y el país.

Por último, reconoce las adecuadas condiciones de seguridad que se vivió durante el 21 de junio gracias a la articulación de todas las autoridades y a la satisfactoria logística liderada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.