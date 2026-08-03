Incendios en Soacha y Sibaté continúan activos: Bomberos atienden la emergencia

Este fin de semana se presentaron al menos 10 incendios forestales en el departamento de Cundinamarca que afectaron 6 municipios y 15 hectáreas. Sin embargo, dos continúan activos: uno en Sibaté y otro en Soacha.

Las conflagraciones comenzaron desde la tarde de este domingo 2 de agosto. Unidades de Bomberos, de la Defensa Civil, Gestión de Riesgo y Policía tratan de controlar las llamas.

El incendio forestal y estructural en Soacha se presenta en la planta de almacenamiento de productos químicos Alicachín, ubicada en el sector El Charquito.

En Sibaté, el incendio se encuentra controlado en un 75% por parte de los organismos de socorro y de algunos habitantes.

El capitán de Bomberos Cundinamarca, Álvaro Farfán, pidió a los alcaldes del departamento activar los consejos municipales de Gestión de Riesgo para atender estas emergencias.