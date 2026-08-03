Incendios en Soacha y Sibaté continúan activos: Bomberos atienden la emergencia
Bomberos de Cundinamarca hacen especial llamado a los alcaldes del departamento para atender estas emergencias.
Este fin de semana se presentaron al menos 10 incendios forestales en el departamento de Cundinamarca que afectaron 6 municipios y 15 hectáreas. Sin embargo, dos continúan activos: uno en Sibaté y otro en Soacha.
Las conflagraciones comenzaron desde la tarde de este domingo 2 de agosto. Unidades de Bomberos, de la Defensa Civil, Gestión de Riesgo y Policía tratan de controlar las llamas.
El incendio forestal y estructural en Soacha se presenta en la planta de almacenamiento de productos químicos Alicachín, ubicada en el sector El Charquito.
En Sibaté, el incendio se encuentra controlado en un 75% por parte de los organismos de socorro y de algunos habitantes.
El capitán de Bomberos Cundinamarca, Álvaro Farfán, pidió a los alcaldes del departamento activar los consejos municipales de Gestión de Riesgo para atender estas emergencias.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....