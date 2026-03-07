¿Hay licencia de construcción para el nuevo estadio El Campín?: IDRD responde

Esta semana se realizó una ceremonia simbólica para dar inicio a los trabajos de construcción del nuevo estadio que tendrá Bogotá. En ese sentido, se conoció que las obras empiezan este mes y se espera que para diciembre de 2027 sea entregado el proyecto.

Sin embargo, una lluvia de críticas ha caído sobre estas acciones del Distrito debido a que desde diferentes sectores se ha dicho que el estadio no cuenta con licencia de construcción. Según se ha conocido, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) solicitó una licencia de construcción de ampliación, la cual fue otorgada el pasado 30 de enero.

No obstante, la Junta de Acción Comunal del barrio El Campín y los herederos de los donantes del terreno de la Unidad Deportiva El Campín, presentaron una reclamación en contra de la licencia, por lo que actualmente está en trámite esa objeción.

¿Qué responde el IDRD?

El IDRD publicó un comunicado a través del cual informó que las labores iniciadas en los últimos días corresponden a actividades preliminares de preparación del terreno, que se suelen hacer en la etapa inicial de un proyecto de infraestructura de gran magnitud.

“Estas intervenciones incluyen adecuaciones logísticas, estudios técnicos, alistamiento del terreno y otras acciones necesarias para el inicio del proceso constructivo”, se lee en la misiva publicada por la entidad.

En ese sentido, la entidad aseveró que este tipo de actividades preliminares no requieren una licencia de construcción en firme, y forman parte de los procedimientos habituales en proyectos de renovación urbana de gran escala.

“Para las actividades iniciales previstas, como trabajos de demolición y adecuación del área, la normativa vigente no exige licencia de construcción, al tratarse de intervenciones asociadas a procesos de renovación urbana y preparación del terreno”, agrega el IDRD.

Finalmente, el instituto afirmó que el proyecto se desarrolla en estricto cumplimiento de la normativa urbanística, técnica y administrativa vigente, e indicó que seguirá avanzando en coordinación con las autoridades competentes.