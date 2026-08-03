Concesionario chino Metro Línea 1 anuncia investigación interna ante presunta corrupción

Frente a los presuntos hechos de corrupción entre empresas subcontratistas encargadas de la Primera Línea del Metro de Bogotá, el concesionario chino Metro Línea 1 se pronunciaron al respecto.

Anunciaron una investigación prioritaria interna entre las empresas: Ubeam Unit de China Harbour Engineering Company Limited Colombia (Chec Ubeam Unit), la subcontratista de ML1, y la Unión Temporal Metrobuild (UTM).

Problemas entre empresas subcontratistas

De acuerdo con el concesionario, los hallazgos iniciales permitieron establecer que existían diferencias entre ambas compañías por la ejecución de un contrato.

La Unión Temporal Metrobuild solicitó el pago de una factura por $960 millones de pesos. Sin embargo, Chec Ubeam Unit tenía observaciones sobre la calidad de algunos trabajos ejecutados.

Vale aclarar que durante la vigencia del contrato, dicho subcontratista incurrió en reiterados problemas en la ejecución de los trabajos y en el incumplimiento del pago de los salarios de sus obreros.

Chec Ubeam Unit decidió efectuar el desembolso para evitar que continuaran los retrasos en el pago de salarios a los trabajadores vinculados a la obra.

“Chec Ubeam Unit y UTM acordaron el 8 de abril efectuar el pago de los novecientos sesenta millones de pesos colombianos (COP 960.000.000), el cual se realizó el 14 de abril, con el compromiso de que UTM entregara una retención provisional en efectivo por valor de sesenta millones de pesos colombianos (COP 60.000.000)”, señaló la concesión en un comunicado.

Esta “retención en efectivo” fue acordada como un mecanismo excepcional para evitar retrasos en el pago de los salarios de los trabajadores. El acto, de la entrega del dinero en efectivo, fue grabado de manera oculta por UTM y posteriormente difundido a través de los medios de comunicación.

Investigación interna

La concesión china insistió en que mantiene una política de tolerancia cero frente al soborno, la corrupción y cualquier otra conducta ilegal o contraria a sus políticas corporativas.

Indicó que en caso de establecerse responsabilidades derivadas del incumplimiento de procedimientos internos o administrativos, se adoptarán medidas con celeridad y contundencia.