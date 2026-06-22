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Vemos democracia en un país polarizado, pero con sistema electoral ejemplar en región: Centro Carter

Jennie Lincoln, observadora internacional del Centro Carter, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre cómo, desde esa institución, se revisó la jornada electoral de este 21 de junio en donde quedó como presidente electo para el periodo 2026 - 2030, Abelardo de la Espriella.

Lincoln explicó que el Centro Carter llegó al país “con un grupo de expertos para tener la oportunidad de responder a la invitación de la Registraduría y el CNE para armar una observación específica sobre temas de la administración electoral y del contexto actual”.

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“Llegamos el 12 de mayo. Somos un grupo de una docena de personas expertos de España, de Brasil, Dinamarca, Alemania y también con equipo de Colombia y los Estados Unidos. Nosotros emitimos informes. Vamos a emitir un informe mañana preliminar y un informe final antes del final de julio, analizando las obligaciones y estándares internacionales”.

Resaltó el sistema electoral de Colombia

Por otro lado, la observadora internacional del Centro Carter resaltó que le que se vio en Colombia es “una democracia en un país polarizado, pero con un sistema electoral que es ejemplar en la región”.

“Yo tengo bastante experiencia durante décadas en analizar procesos electorales. Entonces, ahora, hoy, el día después de la elección, ¿qué vimos? Vimos un contexto tóxico, pero la administración electoral está cumpliendo con sus deberes para finalizar el conteo", aseguró.

Y agregó: “Cada elección, cada sistema, tiene sus fortalezas y sus debilidades, pero este sistema de Colombia puede llegar a una conclusión de que está contando cada voto de cada persona”.

Esta elección “es otra oportunidad” para mejorar

Finalmente, Lincoln expresó que “esta es otra oportunidad de analizar lo que está pasando dentro de Colombia para mejorar para la próxima elección. Nosotros emitimos recomendaciones, también la Unión Europea, la OEA, y esas recomendaciones cuentan con estándares internacionales. Entonces, yo veo esta elección como otra oportunidad para Colombia”.

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Escuche la entrevista completa a continuación:

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