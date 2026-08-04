Balance de acción anticorrupción del gobierno Petro fue deficiente: Transparencia por Colombia

Transparencia por Colombia dice que balance de acción anticorrupción del gobierno Petro fue deficiente | Getty Images/ Transparencia por Colombia

Transparencia por Colombia presentó un balance de la agenda anticorrupción del Gobierno de Gustavo Petro. La organización concluyó que el cumplimiento en esta materia fue deficiente luego de cuatro años de gobierno.

“La agenda anticorrupción inició con impulso discursivo y algunas medidas relevantes, pero no consolidó cambios estructurales”, señaló la organización.

Transparencia por Colombia también señaló que el Gobierno Nacional “careció de un acompañamiento y liderazgo ético del presidente, quien, por el contrario, estuvo inmerso en múltiples escándalos relacionados con funcionarios cercanos”.

La organización analizó el cumplimiento de las promesas de campaña durante el gobierno Petro. En materia de fortalecimiento de la arquitectura institucional para la lucha contra la corrupción, la entidad señaló que la iniciativa terminó concentrándose en acciones puntuales y fragmentadas, algunas de ellas ya contempladas en el marco normativo vigente.

Agregan que “durante este periodo también se impulsaron medidas como la reglamentación de los Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público, el Sistema Nacional de Integridad, la creación del y la Línea 157 para la recepción de denuncias. No obstante, aún es necesario evaluar el impacto real de estas iniciativas en la prevención y reducción de la corrupción”

La organización también señala que en materia de protección a denunciantes de corrupción se registraron avances en el trámiGrupo de Transparencia del Sector Defensa legislativo para crear un marco de protección más sólido; sin embargo, estos esfuerzos han carecido de continuidad y aún no se traducen en garantías efectivas para quienes denuncian hechos de corrupción.

En cuanto a transparencia en la gestión pública, el balance de la organización destaca el inicio de la formulación de la ‘Política Pública de Acceso a la Información’, una deuda pendiente desde la expedición de la Ley 1712 de 2014. “Aunque este proceso representó un avance importante para fortalecer el derecho de acceso a la información pública, la política no logró ser aprobada antes de finalizar el periodo de gobierno”, señalan.

También resaltan el fortalecimiento del Portal de Datos Abiertos y el acompañamiento técnico a entidades nacionales y territoriales, que permitió ampliar el uso y aprovechamiento de datos públicos.

En lo relacionado a la paz, Transparencia por Colombia destaca que el Gobierno impulsó acciones para fortalecer la transparencia en la implementación del Acuerdo de Paz, entre ellas la publicidad de la contratación prevista en la Ley de Paz Total, la metodología de priorización de proyectos del OCAD Paz y la creación de 16 bolsas subregionales para la asignación de recursos.

Sin embargo, señala que “aunque estas medidas representaron avances importantes, persisten riesgos asociados a la discrecionalidad en la selección de proyectos y a las limitaciones para hacer seguimiento a la ejecución de los recursos”.

“Si bien hubo mejoras en la publicación de información del Fondo Colombia en Paz y del portal CentralPDET, la ciudadanía aún enfrenta dificultades para acceder a información integral y en tiempo real sobre la implementación del Acuerdo de Paz, lo que limita la generación de alertas y la adopción de acciones preventivas frente a posibles riesgos de corrupción”, agregan.

En el balance se realizan recomendaciones para el próximo gobierno, particularmente en materia de liderazgo, coordinación institucional y sostenibilidad de las políticas de integridad.

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