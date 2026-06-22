Cómo ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026 HOY lunes, 22 de junio: a qué hora son en Colombia

Este lunes, 22 de junio, continúa la acción en la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026, con la jornada que se disputará con 4 partidos en juego durante las diferentes franjas horarias del día.

Cabe recordar que para este día los grupos que tendrán acción son el J y el I, en donde se concentran ya 3 de los goleadores del Mundial 2026: Lionel Messi, con 3 tantos; Kylian Mbappé, con 2 goles; y Erling Braut Haaland, con 2 tantos.

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De hecho, en la anterior fecha de la fase de grupos de estas dos zonas, Messi empató al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador de mundiales, con 16 goles.

Por ello, en Caracol Radio le contamos todos los detalles de esta jornada del 22 de junio, con hora de los partidos y en dónde verlos en vivo.

Estos son los partidos del Mundial 2026 de este lunes, 22 de junio

Argentina vs. Austria

El primer partido de la jornada lo abrirá la Selección de Argentina enfrentando al combinado nacional de Austria. La primera viene de ganar contundentemente de la mano de Messi 3-0, y la segunda de conseguir una victoria, también contundente, por 3-1 contra Jordania.

El juego será en el AT&T Stadium, de Arlington, Estados Unidos, a las 12:00 del mediodía, hora Colombia.

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Francia vs. Irak

La Francia de Mbappé recibe a Irak, que cayó goleada en la fecha anterior 4-1 contra Noruega.

El partido entre europeos y asiáticos será en el Lincoln Financial Field, de Philadelphia, Estados Unidos, a las 4:00 de la tarde, hora Colombia.

Noruega vs. Senegal

Luego, el tercer plato de la noche será el duelo entre Senegal y la Noruega de Haaland. La primera viene de perder contra Francia, mientras que la segunda ganó en su debut en el certamen.

El partido se jugará en el MetLife Stadium, East Rutherford, en Estados Unidos, a las 7:00 de la noche, hora Colombia.

Jordania vs. Argelia

Finalmente, en el Levi’s Stadium, Santa Clara, Estados Unidos, y a las 10:00 de la noche, hora Colombia, dos derrotados en la fecha 1 se verán las caras para obtener sus primeros puntos.

Así puede ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026 en Colombia este 22 de junio

Para que usted pueda enterarse de todo lo que pasará en estos cuatro partidazos de esta nueva jornada del Mundial 2026, puede escuchar la transmisión de los juegos en la señal del ‘Fenómeno del Fútbol’ de Caracol Radio, o seguir el minuto a minuto del encuentro que se alojará en la página web de este mismo medio.

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Ahora, si usted lo prefiere, también puede ver el partido en vivo por las señales de los canales DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney+; sin embargo, recuerde que es el primero el único canal que cuenta con la transmisión de los cuatro juegos.

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