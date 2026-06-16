🔴 Irak vs. Noruega EN VIVO: Siga el minuto a minuto de partido por el Grupo I en el Mundial 2026

Este partido marca el regreso de dos selecciones que llevaban décadas sin estar en un mundial.

El partido válido por la primera jornada del Grupo I marca el regreso de dos selecciones a la Copa del Mundo que llevaban más de dos décadas sin participar. Irak regresa después de 40 años de su última participación, que fue precisamente en México 1986, mientras que Noruega regresa tras 28 años de ausencia.

El equipo dirigido por Ståle Solbakken llega con grandes expectativas de hacer un buen torneo, pues hicieron una fase clasificatoria destacada, siendo una de las selecciones más consistentes de Europa; además de que cuentan con figuras como Erling Haaland y Martin Ødegaard que buscarán guiar al equipo a la siguiente ronda.

Por su parte, la selección de Irak buscará comenzar con pie derecho e intentar sumar sus primeros puntos en la historia de sus participaciones mundiales, pues en el primer juego que disputaron hace 40 años frente a la selección anfitriona terminaron cayendo 1-0.

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