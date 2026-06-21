“Respetemos y aceptemos los resultados de las elecciones de hoy”: Alcalde de Manizales

Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, en el puesto de mando unificado correspondiente a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Foto: Alcaldía de Manizales.

Manizales

En la instalación del Puesto de mando unificado en Manizales y Caldas para la segunda vuelta presidencial, el alcalde de la capital departamental, Jorge Eduardo Rojas, afirmó que no hay riesgo de violencia ni alteración de orden público en la ciudad, pero también respaldó el trabajo de la registraduría en las pasadas elecciones legislativas y de la primera vuelta presidencial.

“El llamado es salir a votar en tranquilidad y en paz, a aceptar los resultados, la registraduría ha mostrado una impecable organización, tanto en las elecciones del congreso, como de primera vuelta; está el ministerio público alrededor y todos trabajan para que este día transcurra sin novedades”.

Agrega que el PMU es de carácter indefinido para supervisar que el orden público esté en orden. “Los simpatizantes de un candidato ganador puede celebrar, pero hágalo en paz, el que pierda que reflexione sobre lo que viene, pero que sea con respeto. Si alguien necesita denunciar un delito electoral o necesita un reconteo de mesas, la registraduría y el CNE están listos desde el punto de vista constitucional”.

Por su parte, el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, aseguró que el panorama de seguridad está blindado en todo el territorio, especialmente, en los límites fronterizos con Antioquia, Risaralda y Tolima.

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“Todas las autoridades están desplegadas para brindar seguridad en el departamento. Nos caracterizamos por ser una región tranquila, debemos comportarnos como tal. Sabemos de una polarización dolorosa en esta campaña. El llamado es que por política no se deben dañar las amistades ni estar en contienda. Aceptemos el resultado que sea después de las 4 de la tarde”.

Añadió que no ha habido que trasladar puestos de votación en ningún municipio, manifestó que los combos de maquinaria trabajan en despejar las carreteras en el oriente de Caldas por los recientes deslizamientos que se registraron en Marquetalia, Samaná, Manzanares, Pensilvania y Marulanda.