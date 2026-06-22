En tres municipios de Caldas se presentaron irregularidades con los tarjetones electorales

Caldas

En el municipio de Chinchiná (Caldas) se realizó apertura a una noticia criminal en la mesa número 1 de la Institución Educativa John F. Kennedy, donde fueron hallados tres tarjetones electorales que presentaban irregularidades, por lo que se activó la Mesa de Justicia para verificar la novedad reportada y adelantar las actuaciones correspondientes.

“Se hallaron unos tarjetones marcados, los cuales fueron destruidos en su momento por las autoridades competentes, de igual manera, se realizó destrucción de material electoral en Supía y Anserma, en presencia de los testigos electorales, dejando constancia del procedimiento para garantizar la integridad del proceso electoral.”, señala el coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Caldas.

Balance de seguridad

Por otra parte, en Samaná y Aranzazu, la policía impuso 12 comparendos por incumplir la Ley seca, 12 comparendos por el uso de dispositivos tecnológicos al interior de los puestos de votación, un comparendo por obstrucción al procedimiento policial y otro comparendo por intentar ingresar un arma cortopunzante a un puesto de votación.

No obstante, la Policía Nacional en este departamento, reporta un balance general positivo llevado a cabo durante la segunda vuelta presidencial, en que participaron más de 1.300 uniformados en 25 poblaciones de la jurisdicción brindando seguridad a la comunidad.

“Reconocemos el comportamiento ejemplar de la ciudadanía, su cultura democrática y el compromiso demostrado durante este proceso, factores que contribuyeron al mantenimiento de la convivencia y el orden público”, concluyó el coronel Durán.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, resalta el buen comportamiento de los habitantes del departamento a lo largo de los comicios. Manifestó su total seguridad en que la ciudadanía caldense, a través de su conducta ejemplar, reafirmará los valores y el civismo que caracterizan a los habitantes de la región.