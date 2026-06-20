“No hubo manipulaciones en resultados electorales de primera vuelta”: auditoría internacional

Este sábado, 20 de junio, la Registraduría recibió un nuevo informe de auditoría internacional sobre el proceso electoral de la primera vuelta presidencial, realizado el 31 de mayo. El análisis lo realizó esta vez el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH-CAPEL), quien concluyó que los resultados de la jornada no fueron ni manipulados ni tienen registro de irregularidades.

Este informe analizó la totalidad de los resultados electorales, mesa por mesa. En esta revisión, el instituto descartó inconsistencias y probó, con procedimientos matemáticos y estadísticos, que no hubo distorsiones de los resultados electorales de las elecciones del 31 de mayo.

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Según el informe, compartido por la Registraduría, “la aplicación de los análisis estadísticos y los resultados de las auditorías practicadas por los auditores permiten emitir un dictamen técnico favorable”.

Además, celebraron el diseño y contratación de los sistemas y procesos que tuvieron un gran desempeño a lo largo de la jornada electoral, incluyendo los días dedicados al escrutinio y a la consolidación de los resultados.

¿Qué dice la auditoría sobre la segunda vuelta?

Según señaló Alejandro Tullio, consultor CAPEL y uno de los responsables de presentar los resultados de la auditoría, la segunda vuelta de las elecciones para presidente y vicepresidente también cuenta con sistemas de preconteo, escrutinio y divulgación sólidos y seguros. El informe señala que los componentes auditados disponen de controles y mecanismos adecuados para soportar de forma segura y continua toda la operación electoral del próximo domingo, 21 de junio.

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Finalmente, la auditoría internacional señaló que continuarán con su labor durante la jornada electoral del día de mañana y en los días sucesivos en los que se llevarían a cabo el escrutinio y la consolidación de los resultados. Esto lo harán con el fin de verificar el desempeño que pueda tener el sistema y los procedimientos que se aplican a cada etapa del ciclo electoral hasta dar con el resultado final que revela el nuevo presidente y vicepresidente de Colombia 2026-2030.