Supersalud detecta fallas con entrega de medicamentos y atención a usuarios en Cartagena

En desarrollo del Plan 100 y como parte de las acciones para garantizar el acceso efectivo a los medicamentos, la Superintendencia Nacional de Salud realizó jornadas de inspección en puntos de dispensación de Cartagena, donde identificó fallas operativas y situaciones que afectan la experiencia de los usuarios.

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Durante las visitas de verificación, los equipos técnicos de la Supersalud evidenciaron que algunos establecimientos operan sin plantas eléctricas de respaldo, una situación que genera preocupación frente a la continuidad del servicio y las condiciones necesarias para la adecuada conservación de los medicamentos.

Las jornadas también permitieron recoger testimonios de usuarios que reportaron dificultades para acceder a los tratamientos formulados y manifestaron inconformidad con la atención recibida en algunos puntos de dispensación.

“Encontramos situaciones que deben corregirse de manera inmediata. Hay puntos de dispensación que carecen de condiciones básicas para garantizar la continuidad del servicio y usuarios que reportan un trato que no corresponde a los estándares de atención que exige el sistema de salud. El mensaje es claro: los medicamentos deben entregarse oportunamente y los pacientes deben ser atendidos con respeto y dignidad”, señaló Juan David Duque, Superintendente Delegado para la Protección al Usuario.

El funcionario manifestó que no es aceptable que una persona que enfrenta barreras para obtener sus medicamentos tenga que soportar, además, respuestas inadecuadas o tratos que desconozcan su condición de paciente y su derecho a recibir una atención humanizada.

Los hallazgos identificados serán objeto de seguimiento por parte de la Supersalud y adelantará las actuaciones administrativas correspondientes.

Las visitas hacen parte del Plan 100, estrategia con la que la Supersalud fortalece la inspección, vigilancia y control en todo el territorio nacional para identificar fallas, exigir correctivos inmediatos y garantizar que los usuarios reciban los medicamentos que necesitan de manera oportuna, segura y con un trato digno.