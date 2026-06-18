SuperSalud reportó más de 40 hallazgos en la secretaría de salud de Santander: gobernación respondió.

Bucaramanga

El Superintendente Delegado (E) para Entidades Territoriales y Generadores, Juan David Duque, estuvo en Bucaramanga y confirmó 48 hallazgos en la secretaría de salud departamental que estarían relacionados con temas administrativos y financieros.

“Entre los hallazgos que encontramos, logramos evidenciar que se están utilizando los recursos de la salud pública para pagar la nómina de la Secretaría, lo cual está abiertamente prohibido por ley", indicó Duque.

Sin embargo, desde la secretaría de salud departamental la encargada de la cartera, Jonaha Otero, confirmó tras la auditoría los hallazgos son 38 y sobre el uso de recursos del Sistema General de Participación, confirmó que es algo que ya se subsanó.

“Es un hallazgo ya superado, de hecho hoy estamos en en mesa de plan de desempeño con Ministerio de Hacienda, el MinHacienda ya ha fijado con la Secretaría departamental un plan de desempeño. La intención del plan de desempeño es lo que ellos denominan restituir los recursos. Y en el plan de desempeño se fijaron unas acciones y la restitución de recursos se va a hacer tal cual como Ministerio de Hacienda lo va a aprobar”, indicó la secretaria de salud encargada.

El delegado de la Supersalud también se refirió a las visitas que está haciendo la secretaría departamental a centro estéticos clandestinos y aseguró que les preocupa que no se está haciendo las búsquedas activas.

Desde la Gobernación de Santander confirmaron que ya fue enviado un plan de mejoramiento tras estos hallazgos y están a la espera de ser aprobado, sin embargo también indicó la secretaria que se hizo una controversia a 15 de estos hallazgos.

La SuperSalud indicó que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República ya fueron notificados de estos hallazgos para que avancen en las investigaciones.