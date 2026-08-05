Gobierno Petro retiró a siete jefes de las disidencias de alias ‘Calarcá’ de la mesa de diálogos

A dos días de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, el Gobierno Nacional expidió la Resolución 298 del 3 de agosto de 2026, mediante la cual revocó el reconocimiento como representantes en la Mesa de Diálogos de Paz a siete integrantes de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Calarcá’, al concluir que no existía voluntad de paz para continuar con las negociaciones.

Caracol Radio conoció el documento oficial en el que el Ejecutivo señala que los cabecillas retirados de la mesa “no demostraron una voluntad real de avanzar en la construcción de paz”, razón por la cual decidió dejar sin efectos su designación como representantes del Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes.

Entre los retirados se encuentra Alexander Farfán Suárez, alias ‘Gafas’, quien en julio de 2023 había sido designado como negociador de paz.

Sin embargo, posteriormente fue señalado por las autoridades de reincidir en actividades criminales y de regresar a las filas de las disidencias.

La medida también cobija a Jaime Muñoz Dorado, alias ‘Sebastián’; Ciro Alfonso Romero Ospina, alias ‘Willy Romero’; Yenimahr Nasare García; Ramiro Pinzón Novoa; Guido Mauricio Ortiz Murillo y Andrés Orlando Ayala Garzón.

La resolución ordena comunicar la decisión a la Oficina del consejero comisionado de Paz para adelantar los trámites correspondientes frente al levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura que les habían sido concedidas en el marco del proceso de negociación.

En el acto administrativo, la Presidencia reiteró que “la dirección de todo proceso de paz corresponde exclusivamente al presidente de la República como responsable de la preservación del orden público en toda la Nación”, sustentando así la decisión adoptada a dos días del relevo en la Casa de Nariño.