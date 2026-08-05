Copernicus: datos satelitales de la UE para la gestión ambiental y la innovación en Colombia

Colombia

La cooperación entre la Unión Europea y Colombia avanza hacia una nueva etapa centrada en la economía espacial. A través del programa Copernicus, el sistema europeo de datos satelitales para observación de la Tierra, instituciones públicas, empresas privadas y centros de investigación colombianos ya utilizan información satelital gratuita para monitorear el territorio, prevenir riesgos ambientales y desarrollar soluciones tecnológicas.

Durante el panel “La Nueva Economía del Espacio: Oportunidades con Copernicus” organizado por Prisa Media y la Unión Europea en Colombia, expertos coincidieron en que el acceso abierto a estos datos representa una oportunidad para impulsar la innovación, mejorar las políticas públicas y fortalecer la cooperación internacional.

Copernicus: datos abiertos para enfrentar los retos ambientales

La directora de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo en Bogotá, Valeria Boninfante, explicó que una de las principales fortalezas de Copernicus es que pone a disposición información satelital gratuita para cualquier usuario.

“Copernicus es un sistema de datos satelitales de la Unión Europea que brinda datos abiertos, disponibles gratuitamente para todos. Lo más importante es que esos datos pueden ser aprovechados por socios más allá de la Unión Europea para usos diferentes”, afirmó.

Por su parte, Alberto Menghini, jefe de cooperación de la Unión Europea en Colombia, destacó el carácter colaborativo del programa europeo.

“Copernicus realmente es un proyecto donde los satélites europeos ponen todos sus datos a disposición del mundo y todos aportan también información tomada en el terreno para gestionar el medio ambiente, la contaminación, la pérdida de bosques y muchos otros parámetros.”

La cooperación europea apuesta por una gestión preventiva

La cooperación entre Europa y Colombia también se traduce en proyectos para anticipar desastres naturales y combatir la deforestación mediante inteligencia artificial y análisis satelital.

Boninfante explicó que iniciativas como Amazonía+, financiadas con recursos de la Unión Europea, ya utilizan estas herramientas para fortalecer la coordinación entre países amazónicos. Además, resaltó que estos sistemas permiten fortalecer investigaciones sobre delitos ambientales mediante evidencia satelital.

“Lo que estamos elaborando es la posibilidad de utilizar los datos satelitales en tiempo real para desarrollar modelos que permitan prever los eventos, prevenirlos y no solo mitigarlos con una respuesta temprana”, agregó.

Una oportunidad para la innovación y el desarrollo económico

Desde el sector empresarial, el CEO Indra Group en Colombia, José Fernando Quintero, aseguró que la estrategia europea de datos abiertos crea un entorno favorable para que empresas y emprendimientos desarrollen nuevas aplicaciones tecnológicas.

“La filosofía que la Unión Europea tiene dentro de este marco colaborativo genera una atracción muy interesante para que muchas compañías, incluso startups tecnológicas, puedan acceder a información y desarrollar aplicaciones para las economías digitales”, dijo Quintero, CEO Indra Group en Colombia.

Tecnología europea para proteger el agua, los bosques y la energía

El director del Sistema de Monitoreo de Bosques y Páramos de Bogotá, Daniel Wiesner, explicó que la estabilidad y el acceso gratuito al sistema europeo han permitido desarrollar herramientas para vigilar páramos, bosques y expansión urbana. Además, asegura que estosdatos ya son utilizados para generar alertas tempranas sobre deforestación, monitorear el crecimiento urbano e incluso detectar minería ilegal mediante inteligencia artificial.

“Con Copernicus no tenemos el riesgo de perder el acceso a la información. Es gratis, es abierto y eso permite construir soluciones que pueden mantenerse en el tiempo, (...) e ste tipo de sistemas permiten hacer monitoreo a gran escala y facilitan demostrar que realmente se están conservando los bosques, algo fundamental para acceder a recursos internacionales”, aseguró Wiesner.

Los datos satelitales también fortalecen la seguridad energética

La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, aseguró que este tipo de herramientas son fundamentales para mejorar la planeación del sistema energético colombiano, especialmente frente a fenómenos como El Niño.

“Con un sistema de estos Colombia debería poder tener mayor previsibilidad frente a fenómenos climáticos extremos para tomar medidas anticipadamente”, dijo Gutiérrez.

La dirigente gremial añadió que esta información resulta estratégica para orientar inversiones en energías renovables y garantizar la seguridad energética.

“Los datos y tecnologías como esta nos dan la oportunidad de descarbonizar la economía entendiendo mejor cómo consumimos energía y cómo planear el sistema en el mediano y largo plazo”, concluyó.

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La Unión Europea ve en Colombia un potencial para desarrollar una economía espacial

Al finalizar este panel, Alberto Menghini, jefe de cooperación de la Unión Europea en Colombia,aseguró que el país cuenta con el talento necesario para aprovechar la infraestructura espacial europea y convertirla en un motor de desarrollo.

“Colombia tiene una gran oportunidad de desarrollar una economía espacial. No necesita tanto tener sus propios satélites como aprovechar el talento, el sector privado y el conocimiento que ya existe en el país para transformar esos datos en oportunidades económicas y mejores políticas públicas”, concluyó Menghini.

Con iniciativas como Copernicus y el fortalecimiento de la cooperación entre la Unión Europea y Colombia, los participantes coincidieron en que el acceso libre a la información satelital puede convertirse en un aliado clave para enfrentar los desafíos ambientales, energéticos y de desarrollo sostenible del país.