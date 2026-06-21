“Se requieren acciones urgentes en el Meta”: Gobernadora alerta por seguridad electoral

La gobernadora del Meta se pronunció sobre la seguridad en el territorio. / Foto: Suministrada

La presidenta de la Federación Nacional de Departamentos y gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, expresó su preocupación por la situación de seguridad que enfrenta el departamento y solicitó al Gobierno Nacional, a las autoridades competentes y a los organismos del Estado reforzar de manera urgente las acciones de protección institucional y acompañamiento territorial.

La advertencia se dio tras recientes hechos de orden público en el municipio de Mesetas y otras situaciones que, según la mandataria, evidencian riesgos en distintas zonas del territorio en medio del proceso electoral.

“La alerta se produce luego de conocerse los hechos denunciados por el alcalde del municipio de Mesetas, quien habría sido víctima de un presunto intento de secuestro y que, según la información reportada por las autoridades locales, no ha podido regresar con normalidad al municipio mientras avanzan las verificaciones y actuaciones correspondientes frente a los responsables de estos hechos”, dijo.

Además, la mandataria señaló que este episodio no puede analizarse de manera aislada, sino dentro de un contexto que durante los últimos meses ha venido generando preocupación en el departamento, como “el homicidio del exalcalde de Cubarral, las denuncias relacionadas con posibles presiones y constreñimiento a comunidades rurales, las alertas sobre presunta carnetización por parte de estructuras armadas ilegales y las disputas territoriales que hoy afectan distintas zonas del Meta".

De acuerdo con la administración departamental, en los últimos días se han realizado recorridos por municipios estratégicos, consejos de seguridad y reuniones con alcaldes, fuerza pública, organismos de control, Registraduría, personeros y misiones de observación electoral.

Además, la Gobernación del Meta mantiene activo el Puesto de Mando Unificado Departamental, articulado con Ejército, Policía, Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, con “el objetivo de monitorear la jornada electoral y prevenir alteraciones del orden público”.

¿Hay garantías para la segunda vuelta presidencial?

Cortés reiteró que el departamento está preparado institucionalmente para las elecciones, pero advirtió que los riesgos actuales exigen máxima atención antes, durante y después de la jornada.

“Hoy hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para que el Meta no sea dejado solo. Necesitamos toda la capacidad institucional del Estado para proteger a nuestros ciudadanos, a nuestros líderes y a nuestra democracia. Los metenses merecen votar libres, sin miedo y con la certeza de que las instituciones están de su lado”, dijo.

“Las elecciones son fundamentales para la democracia, pero los ciudadanos del Meta seguirán aquí cuando termine la jornada electoral. Por eso pedimos que el departamento no sea olvidado ni durante ni después de las elecciones. Hoy necesitamos presencia institucional, decisiones oportunas y acciones contundentes para proteger la vida, la libertad y la tranquilidad de nuestras comunidades”, concluyó.