Juzgado impuso una ejemplar condena a una afiliada de Salud Total por usar incapacidades falsas

En un fallo que sienta un precedente judicial, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Manizales profirió una sentencia condenatoria contra una afiliada de Salud Total EPS-S. La mujer fue hallada responsable de presentar documentos médicos fraudulentos ante su empleador para obtener beneficios económicos y justificar ausencias laborales.

La investigación penal confirmó que la procesada utilizó dos incapacidades médicas: una había sido alterada para reportar más días de los otorgados originalmente y la otra nunca fue emitida por la EPS. Ante la contundencia de las pruebas y las inconsistencias en los formatos, la implicada aceptó su responsabilidad ante la administración de justicia.

Este caso es la segunda condena que Salud Total EPS-S logra obtener en menos de un mes en la capital de Caldas por conductas similares. La entidad advirtió que falsificar o utilizar documentos médicos alterados no es una falta menor, sino un delito que atenta contra la fe pública y los recursos del sistema de salud.

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Se ha detectado un aumento en la oferta de incapacidades “exprés” (de 1 a 3 días) vendidas ilegalmente a través de redes sociales y WhatsApp por montos de hasta $30.000 pesos.

Además de la condena penal, estas acciones acarrean sanciones laborales, administrativas y económicas.

La EPS está promoviendo el principio de oportunidad junto a la Fiscalía para agilizar estos procesos, siempre que el implicado acepte el cargo, resarza el daño y se comprometa a la no repetición.

Las autoridades reiteran que una incapacidad válida solo puede ser expedida por un profesional de la salud tras una atención médica efectiva.