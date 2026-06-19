Supersalud impone medida cautelar a Medic Colombia por fallas en entrega de medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar al gestor farmacéutico Medic Colombia S.A.S. tras evidenciar fallas en la entrega de medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías en salud a usuarios de Famisanar, Savia Salud EPS, Salud Total EPS, Capital Salud EPS y Nueva EPS.

La decisión fue adoptada luego de una auditoría integral que identificó 256.296 pendientes abiertos en la dispensación de medicamentos y otras tecnologías en salud a nivel nacional, una situación que, según el organismo de vigilancia, pone en riesgo la continuidad de los tratamientos de miles de pacientes.

Ante este panorama, la Supersalud ordenó un plan de normalización con metas concretas para superar los retrasos, o en palabras simples, ultimatum para dar cumplimiento a estas irregularidades.

En ese sentido, Medic Colombia deberá resolver el 30 % de los casos pendientes en los primeros 15 días, alcanzar un avance acumulado del 60 % al cabo de un mes y completar el cierre total de los requerimientos en un plazo máximo de 45 días.

La medida también obliga al gestor farmacéutico a priorizar la entrega de medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas, patologías de alto costo y tratamientos continuos, así como a menores de edad, adultos mayores y demás personas en condición de especial vulnerabilidad. Adicionalmente, deberá presentar reportes quincenales con el fin de verificar los avances y evitar la generación de nuevos retrasos.

Estas acciones indicaron que, hacen parte del denominado Plan 100 de la Superintendencia Nacional de Salud, estrategia con la que la entidad ha visitado más de 500 dispensarios en más de 30 departamentos del país para detectar problemas recurrentes en la prestación de los servicios farmacéuticos.

“Vamos a hacer un seguimiento permanente al cumplimiento de las órdenes impartidas para asegurar la entrega oportuna de medicamentos y demás tecnologías en salud para los usuarios, para que no se les generen pendientes y no les retrasen las entregas de las medicinas”, aseguró el superintendente delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque.

La medida cautelar también contempla la ejecución de planes de mejora en las sedes de Cajicá, Bogotá, en el punto de Los Alcázares, y Medellín, en la sede La Oriental, donde durante las actividades de inspección y vigilancia fueron identificadas alertas relacionadas con la prestación del servicio.

Además de los retrasos en la entrega de medicamentos, la Superintendencia aseguró que ha identificado situaciones relacionadas con la atención brindada a los usuarios en algunos puntos de dispensación, por lo que anunció un seguimiento permanente al cumplimiento de las órdenes impartidas.

“No es posible que, tras de que no le entregan los medicamentos a la gente, que muchas veces incluso están en las bodegas, además de eso los traten mal y los sometan a paseos de la muerte”, sostuvo Duque.

Cabe aclarar que aunque Medic Colombia puede presentar un recurso contra la decisión, la medida cautelar seguirá vigente mientras se resuelve ese trámite. Esto significa que la empresa deberá comenzar de inmediato a cumplir las órdenes impartidas por la Superintendencia para normalizar la entrega de medicamentos.