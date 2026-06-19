No hay riesgos electorales en Caldas para la segunda vuelta presidencial: MOE

MOE ha recibido más de 220 reportes de posible participación indebida en política de funcionarios públicos / Anadolu Agency

Caldas

A la fecha no hay novedades en materia electoral ni de orden público para la segunda vuelta presidencial el domingo 21 de junio en Caldas, prevén un proceso electoral tranquilo, señalan que la polarización no es tan explícita como en otras regiones.

Gustavo Ocampo, coordinador de la Misión de Observación Electoral en este departamento, informa “que el proceso electoral en el departamento se presenta hoy con mucha tranquilidad. En el reciente Comité de seguimiento electoral de Caldas, no se presentaron novedades, ningún factor que hasta el momento afecte la jornada. A nivel nacional seguimos con un clima fuerte de polarización, el ambiente político está caldeado, pero acá no es tan evidente”.

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Invita a los 827.000 ciudadanos habilitados para votar a asistir temprano a las urnas, hacerlo responsablemente, con transparencia y tranquilidad. Asegura que Riosucio y La Dorada no están en el mapa de riesgo. “De acuerdo a un estudio histórico, esos dos municipios han sido factores de violencia o de fragilidad electoral, pero hoy está calmado, no hay amenaza”.

De esa forma, se espera un domingo de elecciones tranquilo sin riesgos electorales ni de orden público. El Puesto de Mando Unificado para Manizales y Caldas se instalará en el comando de la policía metropolitana de dicha ciudad después de las 7 de la mañana.

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