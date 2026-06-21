La invitación es salir a votar estamos garantizando que la gente pueda hacerlo: Gobernadora del Meta
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, habló en 6AM W sobre la situación de seguridad en su departamento durante la jornada electoral de este 21 de junio.
La invitación es salir a votar estamos garantizando que la gente pueda hacerlo: Gobernadora del Meta
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Este domingo 21 de junio se realiza la segunda jornada electoral en Colombia por la presidencia del 2026-2030, en esta se podrá elegir entre dos candidatos: Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda.
En el marco de la transmisión de la jornada, el programa 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, sobre la seguridad del departamento.
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...