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21 jun 2026 Actualizado 10:56

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La invitación es salir a votar estamos garantizando que la gente pueda hacerlo: Gobernadora del Meta

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, habló en 6AM W sobre la situación de seguridad en su departamento durante la jornada electoral de este 21 de junio.

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Este domingo 21 de junio se realiza la segunda jornada electoral en Colombia por la presidencia del 2026-2030, en esta se podrá elegir entre dos candidatos: Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda.

En el marco de la transmisión de la jornada, el programa 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, sobre la seguridad del departamento.

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Marylin León

Marylin León

Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...

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