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La invitación es salir a votar estamos garantizando que la gente pueda hacerlo: Gobernadora del Meta

Este domingo 21 de junio se realiza la segunda jornada electoral en Colombia por la presidencia del 2026-2030, en esta se podrá elegir entre dos candidatos: Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda.

En el marco de la transmisión de la jornada, el programa 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, sobre la seguridad del departamento.

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