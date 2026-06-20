Cali inicia despliegue militar con vehículos blindados y refuerzo de seguridad electoral

Cali inició el despliegue táctico militar como parte del dispositivo de seguridad para la jornada de elecciones presidenciales del domingo 21 de junio.

La Tercera Brigada del Ejército movilizó vehículos blindados de combate que estarán ubicados en puntos estratégicos de entrada y salida de la ciudad. Se trata de unidades diseñadas en Canadá, con protección balística avanzada y orientadas al transporte de tropas, como medida preventiva ante posibles hechos que alteren el orden público durante la jornada electoral.

“Ya se encuentran en la ciudad los vehículos blindados de combate Lav III, que prestarán sus servicios para cuidar las entradas y salidas”, confirmó Javier Garcés, secretario de Seguridad de Cali.

A este operativo se suma el refuerzo de mil uniformados adicionales de la Policía, que llegan para apoyar las labores de vigilancia y control en la capital del Valle del Cauca.

En total, serán 4 mil uniformados los encargados de custodiar los puestos de votación y garantizar el orden público durante las elecciones presidenciales.