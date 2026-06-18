Iglesia en Manizales es pintada con mensajes contra la religión y alusión a candidato presidencial

Manizales

Al parecer, los mensajes contra la religión, en alusión al cura Camilo Torres y a un candidato presidencial, fueron plasmados en unas de las paredes de la iglesia Sagrado Corazón en el barrio Palermo, en la capital caldense, en horas de la madrugada, cuando uno de los sacerdotes evidenció lo ocurrido.

Le puede interesar: Hallazgos fiscales por más de $ 2.500 millones en la alcaldía: Contraloría General de Manizales

Jorge Iván Rincón Rodríguez, párroco de dicha iglesia, cuenta que posiblemente los hechos sucedieron a las 4:15 de la madrugada. “El primer mensaje es una blasfemia en contra de nuestro señor Jesucristo; el segundo, decía que Camilo Torres vivía y tercero, nombraron a un candidato presidencial, pero es lamentable, porque no solo ocurrió aquí, también en el centro comercial cercano, algunas viviendas, en el Parque Médico y en la avenida Lindsay”.

Enfatiza que se debe respetar la libertad religiosa que está consignada en la Constitución Política. “Interpusimos la denuncia formal ante la fiscalía, la policía analiza los videos para conocer los reales involucrados y esperamos a que la investigación progrese”.

Cabe anotar que otro caso similar sucedió en enero del 2025 cuando en la iglesia La Trinidad, desconocidos realizaron un grafiti en contra de los creyentes cristianos católicos.