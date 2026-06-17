Captura del hermano de alias ‘Fito’ en Bogotá: MinDefensa responde a señalamientos de Ecuador

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a las declaraciones del ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, quien afirmó que varios delincuentes ecuatorianos se refugiaban en Colombia.

Al respecto el jefe de la cartera de Defensa seguró que los resultados operacionales demuestran que la cooperación entre ambos países ha permitido golpear a las principales estructuras criminales que operan en la región.

Como ejemplo, confirmó la captura en Bogotá de Ronald Javier Macías Villamar, alias ‘Javi’, considerado uno de los principales cabecillas de Los Choneros y hermano de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, máximo líder de esa organización criminal, extraditado a Estados Unidos.

“No hay refugio para los criminales. Gracias a un trabajo conjunto y coordinado con todos los mecanismos de cooperación y con nuestra Policía Nacional, se logró un resultado contundente aquí en Bogotá”, afirmó Sánchez.

El ministro hizo un recuento de los golpes recientes contra organizaciones criminales ecuatorianas vinculadas al narcotráfico.

Recordó la captura en marzo de alias ‘Lobo el Menor’, integrante de Los Lobos y señalado de tener relación con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio; la detención de alias “Ruano”, del grupo La Siete, en Tumaco, y la captura de alias “Fede”, de Los Choneros, en Medellín, en octubre del año pasado.

“Anoche capturamos a alias ‘Javi’, un peligroso criminal y sucesor de alias ‘Fito’, que pretendía ocultarse acá para seguir delinquiendo. Cuando las naciones nos unimos, pierden los criminales”, aseguró el ministro

Sánchez añadió que la seguridad en la frontera con Ecuador es una prioridad para Colombia y precisó que actualmente hay cerca de 15.000 efectivos de las Fuerzas Militares desplegados en los 586 kilómetros de frontera, con apoyo de aeronaves, unidades blindadas y embarcaciones para vigilar tanto las zonas terrestres como los corredores fluviales y marítimos.

Según el ministro, estas acciones conjuntas han contribuido a reducir los índices de homicidio en las provincias y departamentos fronterizos de ambos países.