Policía desmanteló red ilegal de compraventa de oro en Cauca: más de $618 millones incautados. (Foto: Cortesía Policía Nacional)

La policía Nacional realizó siete diligencias de allanamiento y registro, lo que permitió intervenir inmuebles que eran utilizados para la compra venta ilegal de oro en Santader de Quilichao. Los inmuebles funcionaban como centros de acopio y compraventa ilegal de oro.

Según la investigación, en estos lugares se realizaban transacciones del mineral sin verificar su origen ni exigir la documentación necesaria para acreditar su legalidad.

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De acuerdo con los uniformados, el oro comercializado presuntamente provenía de explotaciones mineras ilegales ubicadas en zonas rurales de Santander de Quilichao y Suárez, desde donde era transportado para su posterior negociación y aparente legalización.

Cuatro capturados y millonarias incautaciones

Como resultado de los allanamientos, cuatro personas fueron capturadas en flagrancia por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos, además de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

En los procedimientos fueron incautados 310 gramos de oro, 500 gramos de plata, 2.633 gramos de mercurio, dos kilogramos de bórax, un arma de fuego, tres armas traumáticas y más de 618 millones de pesos en efectivo.

Las autoridades señalaron que el mercurio decomisado presuntamente era comercializado para actividades de minería en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

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La operación tuvo la intervención de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, a través de la operación “Cursed Gold”, una ofensiva contra las redes dedicadas a la comercialización de minerales provenientes de actividades ilícitas en el municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca.