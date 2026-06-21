ATENCIÓN: Comunidad en Chocó impidió captura de alias ‘Alejandro’, integrante del ELN

Una comunidad indígena impidió que uniformados de la Policía Nacional capturaran a alias ‘Alejandro’, señalado integrante de una estructura criminal del ELN, durante un procedimiento realizado en Carmen de Atrato, Chocó.

De acuerdo con la información oficial, el hombre fue identificado por los uniformados cuando se movilizaba en un bus que cubría la ruta Carmen de Atrato, Chocó, hacia Ciudad Bolívar, Antioquia.

Alias ‘Alejandro’ registra tres órdenes de captura vigentes por los delitos de rebelión, reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, y concierto para delinquir.

Sin embargo, durante el operativo, la comunidad indígena no permitió que los policías materializaran la captura del señalado integrante del ELN.

“Durante el operativo la comunidad indígena no permitió proceder con la captura del sujeto”, informó la Policía Nacional.

La institución anunció que se adelantarán las actuaciones correspondientes frente al procedimiento de los uniformados y que también habrá acciones legales contra las personas que interrumpieron la operación de captura.