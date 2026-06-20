Fue capturado en Cali alias ‘El Sueco’, uno de los narcotraficantes más buscados por Suecia

La Policía Nacional confirmó la captura de alias “El Sueco”, uno de los principales articuladores del narcotráfico entre Colombia, Europa y Medio Oriente, quien era requerido mediante Notificación Roja de INTERPOL en más de 196 países.

El operativo fue desarrollado por la Dirección de Inteligencia Policial en coordinación con EUROPOL, en el marco de acciones internacionales contra estructuras criminales de alcance transnacional dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Según la Policía, el capturado era buscado por las autoridades judiciales de Suecia por el delito de contrabando agravado de narcóticos y era considerado un objetivo de alto valor en redes criminales internacionales.

“Coordinador de recursos ilícitos, facilitador de operaciones logísticas y aseguramiento de rutas para el tráfico internacional de estupefacientes desde Suramérica hacia Europa y Medio Oriente”, dijo.

De igual forma, la autoridad indicó que el criminal “utilizaba sofisticados métodos de ocultamiento para el envío de cocaína, entre ellos la contaminación de productos cosméticos, aprovechando rutas aéreas y marítimas para evadir los controles de las autoridades internacionales”.

Finalmente, señalaron que el capturado “mantenía presuntos vínculos con organizaciones de multicrimen de alto poder criminal, entre ellas la Mocro Maffia y el Cartel de los Balcanes”.