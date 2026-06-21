“Esta no es cualquier elección, es definir el futuro de las generaciones”: Federico Gutiérrez

Este domingo 21 de junio se realiza la segunda jornada electoral en Colombia por la presidencia del 2026-2030, en esta se podrá elegir entre dos candidatos: Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda.

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En el marco de la transmisión de la jornada en Caracol Radio hablaron con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien indicó que lo que la ciudad espera es que el próximo gobernante del país le cumpla a las regiones.

¿Cómo se desarrolla la jornada en Medellín?

Desde Medellín se reporta que están más que preparados con toda la institucionalidad, en términos de orden público las elecciones están garantizadas para que se lleven con transparencia, hay afluencia masiva en muchos puntos de la ciudad.

“Estas no son cualquier elecciones, esto es definir el futuro de las próximas elecciones, aquí lo importante es que la gente salga a votar. A este momento no se reportan inconvenientes, en términos generales”, dijo el alcalde de Medellín.

Afluencia en Medellín:

El alcalde contó que Medellín ha sido una zona muy olvidada por el mandatario, “El próximo presidente tiene que trabajar por las regiones, tiene que trabajar por la seguridad, estar del lado de los ciudadanos y no de los bandidos. ¡Que mal hizo Petro por Medellín y Antioquia!”.

El alcalde también indicó que en Medellín no se va a permitir que haya inconvenientes en orden público luego de darse a conocer al próximo presidente: “Yo invito a que la gente salga a votar en todas las regiones, masivamente, para derrotar a los que no quieren que se den unas buenas jornadas de elecciones”.

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¿Qué esperan del nuevo presidente?

“Un presidente tiene que gobernar para todos, no solo para quienes votaron para él. Esperamos que le cumpla a Medellín, Antioquia y a la región. Esperamos un gobierno que recupere la ciudad y garantice el orden”

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