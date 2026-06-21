“Tenemos confianza en que no va a pasar nada, el mensaje es de paz electoral”: procurador Eljach
El procurador general, Gregorio Eljach habló en 6AM W sobre el panorama electoral para esta jornada de votaciones.
“Tenemos confianza en que no va a pasar nada, el mensaje es de paz electoral”: procurador Eljach
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Este domingo 21 de junio se realiza la segunda jornada electoral en Colombia por la presidencia del 2026-2030, en esta se podrá elegir entre dos candidatos: Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda.
En el marco de la transmisión de la jornada, el programa 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con el procurador Gregorio Eljach sobre el avance de la jornada electoral en el país.
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...