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“Tenemos confianza en que no va a pasar nada, el mensaje es de paz electoral”: procurador Eljach

Este domingo 21 de junio se realiza la segunda jornada electoral en Colombia por la presidencia del 2026-2030, en esta se podrá elegir entre dos candidatos: Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda.

En el marco de la transmisión de la jornada, el programa 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con el procurador Gregorio Eljach sobre el avance de la jornada electoral en el país.

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