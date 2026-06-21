“Estamos preparados para cualquier escenario”: Alcalde Galán sobre segunda vuelta en Bogotá

A propósito de la apertura de urnas en Bogotá y el inicio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo 21 de junio, el alcalde Carlos Fernando Galán habló en Caracol Radio, dando un reporte de normalidad en el comienzo de la jornada.

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El alcalde destacó que la prioridad de las autoridades en la jornada es la protección de la actividad electoral, luego la custodia y traslado del material, para el posterior inicio del escrutinio.

¿Está Bogotá preparada para la segunda vuelta en materia de seguridad?

Sin embargo, Galán manifestó la necesidad de que la fuerza pública “esté lista para atender cualquier situación que pueda afectar bienes o la integridad de las personas”.

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Según el mandatario, además del dispositivo policial de la ciudad, la capital cuenta con cerca de 31 unidades de UNDMO para actuar en caso de cualquier alteración del orden público; sin embargo, Galán manifestó que se espera que estas fuerzas no sean requeridas.

¿Cuál es el llamado a los candidatos y campañas?

El alcalde Carlos Fernando Galán hizo un llamado a los actores políticos en contienda para que cualquier incertidumbre o irregularidad se tramite por los canales definidos legalmente.

“Estamos preparados para cualquier escenario, pero es muy importante que todos los actores sean responsables, arrancando por el presidente de la República y los candidatos", aseveró Galán.

El mandatario invitó a los candidatos a “dirimir cualquier disputa de una manera pacífica” e instó a evitar todo tipo de estímulo para tomar vías de hecho.

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