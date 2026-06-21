“Son unas elecciones muy observadas y custodiadas”: gerente Plan Democracia da parte de tranquilidad

En diálogo con Caracol Radio, el coronel José Luis Bastidas, gerente del Plan Democracia, hizo un balance sobre las acciones implementadas en Colombia para garantizar la seguridad de cara a las elecciones de este 21 de junio.

En primer lugar, el coronel Bastidas dio un parte de tranquilidad frente al desarrollo de los comicios, pues aseguró que algunas situaciones de convivencia que han surgido en algunos puntos del país ya se han resuelto.

En cuanto a las fronteras del país, que se encuentran cerradas desde medianoche del pasado sábado 20 de junio, el uniformado aseguró que no se reporta ningún hecho oficial: “Existen algunas informaciones especiales de 60 personas que intentaron pasar, pero se está verificando en territorio”.

En cuanto a las denuncias por la presunta presencia de grupos armados organizados en varias regiones de Colombia, el coronel respondió: “Se están atendiendo unas situaciones en el sur de Bolívar. Otras han sido desinformación, pues no han sido confirmadas”.

También reconoció que, desde la primera vuelta electoral del pasado 31 de mayo, se han identificado “áreas estratégicas de interés” por cuenta de acciones terroristas perpetradas por parte de grupos armados ilegales en el suroccidente de Chocó, el Bajo Cauca, Magdalena Medio, Catatumbo y Guaviare. “Hay capacidades especiales de inteligencia para atender cualquier situación”, repuso.

Además, recordó a los ciudadanos que pueden denunciar cualquier irregularidad a través de la línea 157, que opera las 24 horas, así como recurrir a los soldados de tierra, mar y río, o a los policías que se encuentran en cascos urbanos.

A los de 40 millones de colombianos habilitados para votar, el coronel Bastidas envió un mensaje: “(Cuentan con) el respaldo y el compromiso de los soldados y policías. Una vez terminadas las elecciones, apelamos a cultura e idiosincrasia una vez se conozcan los resultados”.

“Son unas elecciones muy observadas y custodiadas, con mecanismos para evitar situaciones que puedan ser motivo de alguna diferencia. Hay que tener tranquilidad, todas las autoridades están inmersas en esto. Como fuerza pública, hemos adoptado todos los mecanismos, desde nuestro rol y misionalidad, para garantizar unas elecciones transparentes y seguras, de toda la confianza del pueblo colombiano”, concluyó.

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