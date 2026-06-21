“Cali será un ejemplo de transición pacífica para la democracia”: alcalde sobre jornada electoral

Alejandro Eder, alcalde de Cali, dio parte tranquilidad de la jornada electoral en la capital del Valle del Cauca.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, pasó por los micrófonos de Caracol Radio y entregó un parte de tranquilidad en la jornada electoral. El mandatario señaló que la ciudad está segura y se evidencia un mayor número de votantes, más que en la primera vuelta.

“La jornada transcurre con normalidad. Vemos muchas personas yendo a votar, más que en primera vuelta presidencial. La ciudad está tranquila, segura y blindada”.

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De igual manera, Eder se mostró confiado en que la jornada continuará con normalidad y después de las elecciones. Añadió que están preparados para cualquier situación que pueda alterar el orden público.

“En Cali no le permitiremos un centímetro a la violencia. Tenemos más de 1.000 efectivos adicionales, centenares de soldados, blindadas las entradas a Cali y puntos críticos de la ciudad”, aseguró.

El alcalde de Cali manifestó que si se presentan bloqueos o hechos de vandalismo, la respuesta será rápida para repeler cualquier acto de violencia en la ciudad.

De igual manera, entregó un parte de tranquilidad para todos los ciudadanos y dijo que la segunda jornada terminará de desarrollarse en orden y en total tranquilidad.

“Todo saldrá bien porque después de cada jornada electoral nosotros tenemos lecciones aprendidas para mejorar. Cali será un ejemplo de transición pacífica para la democracia”, aseguró.

Golpe contra alias ‘Marlon’

Alejandro Eder expresó recibir con alegría la noticia del golpe que se dio alias ‘Marlon’ y las estructuras de ‘Calarcá’ que han afectado al departamento del Valle del Cauca.

“Recibimos con alegría y celebración. Ese es el delincuente que ha estado mandando bombas a Cali desde abril del año pasado. Nosotros llevábamos haciendo el llamado desde caerle con fuerza. No lo extrañaremos”, señaló.

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Pese a que se dio su baja, el mandatario dijo que todavía queda mucho por hacer.

“La expectativa nuestra es que el próximo presidente de Colombia se mueva de manera rápida y contundente contra ellos”, agregó Alejandro Eder.

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