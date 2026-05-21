Alcalde Alejandro Eder reiteró su posición de no permitir vías de hecho ni bloqueos en la ciudad

Alejandro Eder, mantuvo seguimiento y acompañamiento permanente durante los bloqueos y taponamientos registrados en diferentes entradas y salidas de Cali.

Luego de los bloqueos y taponamientos registrados en diferentes entradas y salidas de Cali, que adelantaron conductores de buses públicos urbanos que al parecer no fueron incluidos en la operación conjunta con el Masivo Integrado de Occidente, MÍO, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, reiteró su disposición de mantener abiertos los canales de diálogo, pero rechazó las vías de hecho como mecanismo de presión.

“Desde el principio esta alcaldía ha sido clara en que el diálogo será una opción, pero nunca bajo amenazas ni vías de hecho. En este momento se están retomando las mesas de diálogo, pero lo que no aceptamos es el daño ocasionado por las vías de hecho”, subrayó el mandatario.

Como consecuencia de los bloqueos, varias rutas del MIO tuvieron que ser canceladas, afectando la movilidad de cerca de 170 mil ciudadanos que utilizan diariamente el sistema masivo de transporte.

Durante la jornada no se presentaron desmanes ni alteraciones del orden público, en los puntos donde se registraron los bloqueos.

Todos los puntos que permanecían bloqueados ya fueron habilitados y que la movilidad en Cali comienza a normalizarse.

La secretaría de Movilidad de Cali acompañó los diferentes puntos afectados, coordinando desvíos y apoyando a los actores viales, con miras a reducir el impacto sobre los ciudadanos.