La Cancillería rechazó el apoyo del presidente Javier Milei a una de las campañas presidenciales

El presidente Javier Milei habla tras la victoria en las elecciones a medio término en octubre de 2025. FOTO: Tomas Cuesta/Getty Images / Tomas Cuesta

A través de un comunicado, la Cancillería colombiana rechazó las manifestaciones públicas del presidente de Argentina, Javier Milei, en las cuales ha expresado respaldo directo a la campaña de Abelardo de la Espriella.

“El Gobierno de Colombia considera que cualquier manifestación de apoyo, rechazo, presión o intervención de una autoridad extranjera orientada a favorecer o perjudicar a cualquiera de las candidaturas o campañas participantes constituye una actuación impropia en un asunto que compete exclusivamente al pueblo colombiano. Este tipo de pronunciamientos desconoce el deber de prudencia, responsabilidad y respeto mutuo que debe orientar las relaciones entre los Estados, especialmente durante el desarrollo de un proceso electoral”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería también advierte que “resultan igualmente inadmisibles las expresiones agraviantes y descalificaciones difundidas en el marco de una comunicación, respecto a un candidato o cualquier colombiana y colombiano”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores agrega que las manifestaciones del presidente argentino “afectan el clima de respeto que debe regir el relacionamiento bilateral y desconocen la dignidad de las y los ciudadanos colombianos, con independencia de sus posiciones políticas, como está consignado en la Constitución Política”.

La Cancillería también recordó que el pasado 5 de junio de 2026, el Gobierno de Colombia expresó su profunda preocupación y rechazo frente a cualquier pronunciamiento o actuación de actores extranjeros dirigido a favorecer o perjudicar candidaturas, campañas, partidos o proyectos políticos, y recordó que el llamado fue transmitido oficialmente a las misiones diplomáticas y organizaciones internacionales acreditadas en Colombia mediante una Nota Verbal.

“Reiteramos la fortaleza y estabilidad de las instituciones colombianas, y la capacidad del pueblo colombiano para decidir libremente su destino político en consulta con los principios democráticos, sin interferencias externas y con sujeción al Estado de derecho”, señala el comunicado.

Por estas razones, el Gobierno de Colombia ha presentado una nota de protesta al Gobierno de Argentina, mediante la cual rechaza formalmente estas manifestaciones y solicita que se adopten las medidas pertinentes para evitar su reiteración.

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