Canciller denuncia constreñimiento a electores a las afueras de algunos consulados

La canciller, Rosa Villavicencio, habla durante una rueda de prensa el jueves 8 de enero en Bogotá. FOTO: EFE/Carlos Ortega / Carlos Ortega

Continúan desarrollándose las votaciones en el exterior en el marco de la segunda vuelta presidencial. La canciller Rosa Villavicencio advirtió que hay simpatizantes de una de las campañas presidenciales a las afueras de algunos consulados como el de Madrid, en España, utilizando propaganda política y lanzando improperios a los electores.

“Pedimos que la campaña de Abelardo cumpla respetando y no constriñendo a los votantes a las puertas de los consulados. Hay algunos consulados donde están permanentemente y ese no es un procedimiento ético ni democrático. Hay unas tensiones porque están siempre con propaganda falsa, con improperios y generando cierta hostilidad” aseguró la Canciller.

De acuerdo con la canciller, funcionarios de la Cancillería esta atendiendo esta situación.

“Los cónsules están hablando con todas las fuerzas políticas allí para que haya una convivencia y transcurran las elecciones en la mayor normalidad. Pero sí, hay que llamar la atención en que deben respetar y se debe cumplir con la normativa y no estar al frente del consulado con todos sus símbolos y constriñendo a los votantes que llegan allí”, agregó la Canciller.

Por su parte, el presidente Petro decretó que todo el transporte público en todo el país debe prestarse con normalidad el domingo 21 de junio en las elecciones presidenciales.

“La empresa de transporte que deje de actuar el domingo 21 de junio será sancionada con multas de manera fuerte”, dijo el mandatario.