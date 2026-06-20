“Nos damos un abrazo y vamos juntos a declarar ante la JEP”: Petro a Uribe

En su discurso en plaza pública este viernes 19 de junio en Cali, el presidente Gustavo Petro le envió un mensaje al expresidente Álvaro Uribe.

“¿Qué significa destripar? ¿Qué significa ese lenguaje violento? Yo le digo a Uribe: sírvase sumarse a esta tarima y nos damos un abrazo y nos vamos juntos a declarar ante la JEP las verdades que el pueblo necesita saber”, dijo.

El mandatario se dirigió al expresidente además usando términos que han generado polémica en medio de la contienda electoral que se adelanta.

“No me atrevo a insultarlo y muchísimo menos me atrevería a decir, en ninguna parte, que una parte de la sociedad deba ser destripada”, dijo el mandatario.

“No permitiré jamás como presidente que una corte internacional de un país extranjero se lo lleve en extradición por criminar contra la humanidad, es la justicia colombiana la que debe decidir”, añadió.

El presidente también se pronunció sobre la detención del activista Beto Coral en Estados Unidos.

“No vine a decir por quién votar sino sobre qué cosas reflexionar. Han dicho que van a destriparnos, ¿a quién? Al presidente, a mis ministros, que ya los ponen en listas de exterminio, a periodistas y a activistas a los que mandan a detener, con tortura incluida, en los Estados Unidos de Norteamérica, o que persiguen y a través de hackers de origen venezolano cuyos nombres ya tenernos bloquean y tumban sus páginas para que no se les oiga como pasó con los muchachos de ‘La Ventana’, o como pasó con Beto Coral, o como viene pasando con las amenazas y el perfilamiento a Daniel Coronell, y a tantas otras figuras que ya están siendo silenciados”, aseveró el presidente.

Finalmente el Presidente hizo un llamado a acudir a las urnas el próximo domingo.

“Ningún ciudadano debe agredir a nadie el domingo. Pero cuidaremos del voto”, concluyó Petro.