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18 jun 2026 Actualizado 20:24

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Política

De la Espriella agradeció a Javier Milei por respaldo a su campaña: “imagínese un tigre y un león”

“Estoy convencido de que un león en Argentina y un tigre en Colombia pueden ayudar a construir una Latinoamérica más fuerte”, dijo Abelardo de la Espriella.

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El candidato presidencial Abelardo de la Espriella dio a conocer a través de sus redes sociales una conversación que mantuvo con el presidente de Argentina, Javier Milei, a pocos días de la segunda vuelta presidencial.

La charla telefónica se desarrolló en la tarde de ayer, miércoles 17 de junio, y el mandatario argentino expresó su respaldo al candidato de derecha.

Milei felicitó a De la Espriella por el resultado de la primera vuelta y aseguró que espera que, de ganar, ambos gobiernos puedan construir “una relación inmejorable”.

“Te he felicitado por este triunfo maravilloso que has tenido en primera vuelta y, obviamente, mi expectativa y mi apoyo para lo que viene ahora para el balotaje”, dijo el mandatario argentino.

Por su parte, De la Espriella dijo a Milei: “Vamos a hacer una liga maravillosa, porque imagínese un tigre y un león peleando por la libertad”.

Y cerró la conversación con el siguiente mensaje: “Viva la libertad, carajo, y firme por la patria, presidente Milei”.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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