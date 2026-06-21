Helicóptero Halcón refuerza la vigilancia en puestos de votación de Barranquilla

Con apoyo del helicóptero Halcón y unidades desplegadas en tierra, la Policía Nacional mantiene un amplio dispositivo de prevención, vigilancia y control para garantizar la seguridad durante la jornada electoral de este domingo en Barranquilla y su área metropolitana.

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Las acciones hacen parte del plan diseñado para acompañar el desarrollo de la segunda vuelta presidencial y asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad, convivencia y normalidad.

Como parte de la estrategia, el helicóptero Halcón realiza sobrevuelos y labores de reconocimiento sobre los diferentes puestos de votación habilitados, mientras uniformados efectúan recorridos de verificación y acompañamiento preventivo en distintos sectores de la ciudad.

La vigilancia se desarrolla de manera coordinada entre las capacidades aéreas y terrestres de la institución, permitiendo un monitoreo permanente de los puntos de votación para detectar y atender oportunamente cualquier situación que pueda afectar el orden público o el normal desarrollo de los comicios.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, señaló que la institución mantiene desplegadas todas sus capacidades humanas, tecnológicas y operativas para garantizar la seguridad antes, durante y después de la jornada electoral.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a participar de manera responsable en este proceso democrático y a reportar cualquier hecho sospechoso o situación que altere la convivencia a través de la línea de emergencia 123 o de la línea contra el crimen.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de velar por la seguridad de los ciudadanos y garantizar que la jornada electoral transcurra con normalidad, transparencia y respeto por la democracia.