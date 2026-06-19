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19 jun 2026 Actualizado 00:59

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Justicia

Corte ordena detención de la senadora Martha Peralta para su indagatoria por el desfalco de la UNGRD

La decisión se adoptó ante el riesgo de no comparecencia de la senadora. La senadora será llevada a la Dijín de la Policía Nacional.

Martha Peralta Epieyú. Foto: Colprensa.

Martha Peralta Epieyú. Foto: Colprensa.

Martha Peralta Epieyú. Foto: Colprensa.
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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de la senadora Martha Peralta Epieyú, para que comparezca a la indagatoria por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Por orden de la magistrada Cristina Lombana, la congresista sería conducida en calidad de detenida a las instalaciones de la Dijin de la Policía Nacional para que acuda presencialmente a la continuación de la indagatoria que se realizará este viernes 19 de junio, en su despacho.

Lea más: UNGRD: chats señalan a Martha Peralta en presuntos direccionamientos de mercados en La Guajira

Según se conoció, la decisión se adoptó por el riesgo de que no acuda a la diligencia.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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