Corte ordena detención de la senadora Martha Peralta para su indagatoria por el desfalco de la UNGRD

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de la senadora Martha Peralta Epieyú, para que comparezca a la indagatoria por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Por orden de la magistrada Cristina Lombana, la congresista sería conducida en calidad de detenida a las instalaciones de la Dijin de la Policía Nacional para que acuda presencialmente a la continuación de la indagatoria que se realizará este viernes 19 de junio, en su despacho.

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Según se conoció, la decisión se adoptó por el riesgo de que no acuda a la diligencia.

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