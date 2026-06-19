Suspenden indagatoria de Martha Peralta y queda detenida hasta que se reanude la diligencia

La senadora Martha Peralta en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fue suspendida y se reanudará el próximo lunes. La congresista deberá permanecer durante este fin de semana en la Dijín para garantizar su comparecencia ante el alto tribunal.

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La diligencia hace parte de la investigación que se adelanta contra Peralta por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos y contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Antes de que se retomara la actuación judicial, la senadora aseguró que estaba tranquila y cuestionó el momento en el que avanza el proceso. “Estoy tranquila, no es casualidad que esto pasara días antes de las elecciones presidenciales”, afirmó la congresista, quien señaló que la cercanía con el proceso electoral generaba inquietudes.

La investigación está en manos de la magistrada Cristina Lombana, quien ordenó una restricción transitoria de la libertad de la senadora mientras avanza la etapa de indagatoria. La medida fue adoptada dentro del trámite que se adelanta en la Corte Suprema para escuchar a la congresista y avanzar en la recopilación de elementos dentro del proceso.

Durante la jornada, la defensa de Peralta también presentó un recurso de hábeas corpus ante un juez de Bogotá, con el que buscaba controvertir la restricción a la libertad impuesta mientras continúa la actuación judicial.

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Frente a esa solicitud, la magistrada Cristina Lombana respondió al despacho que analiza el recurso y pidió desestimar los argumentos presentados por la defensa. Según la magistrada, la medida adoptada corresponde al desarrollo del proceso y busca garantizar la comparecencia de la congresista.

La diligencia continuará el próximo lunes en la Corte Suprema de Justicia. Al finalizar esta etapa, la Sala de Instrucción deberá avanzar en la definición de la situación jurídica de la senadora y determinar las decisiones que correspondan dentro de la investigación.