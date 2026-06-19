“Estoy tranquila, no es casualidad que esto pase en elecciones”: Martha Peralta por indagatoria

La senadora Martha Peralta fue citada a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia para que responda sobre su presunta participación en el caso de corrupcion de la UNGRD. (Colprensa - Lina Gasca

La senadora Martha Peralta se pronunció antes de la reanudación de la indagatoria que adelanta en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en medio de la investigación que enfrenta por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Estoy tranquila, no es casualidad que esto pasara días antes de las elecciones presidenciales”, afirmó la congresista, quien cuestionó el momento en el que avanza el proceso judicial en su contra.

La diligencia se desarrolla ante el despacho de la magistrada Cristina Lombana, quien investiga a la senadora por los hechos relacionados con el caso UNGRD. La magistrada instructora ordenó una restricción transitoria de la libertad de Peralta mientras avanza la etapa de indagatoria.

Habeas corpus ante juez por restricciones a su libertad

En las últimas horas, la defensa de la congresista presentó un recurso de hábeas corpus ante un juez de Bogotá, con el que busca dejar sin efecto la medida que limita su libertad mientras continúa la actuación judicial en la Corte Suprema.

Frente a esta solicitud, la magistrada Cristina Lombana respondió al juzgado que analiza el recurso y pidió desestimar los argumentos presentados por la defensa de la senadora. Según la magistrada, la restricción adoptada hace parte del trámite que se adelanta dentro de la investigación.

Una vez finalice la etapa de indagatoria, la Sala de Instrucción deberá avanzar en la definición de la situación jurídica de la congresista. En ese momento, se conocerán los avances del proceso y las decisiones que correspondan dentro de la investigación.