Gobierno anuncia recompensas de hasta $1.000 millones para prevenir atentados en las elecciones

Pedro Sánchez se pronunció sobre las medidas para la segunda vuelta presidencial. / Foto: Suministrada

A pocas horas de la segunda vuelta presidencial, el jefe de la cartera de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que el Gobierno activó un esquema de recompensas para incentivar la colaboración ciudadana frente a posibles irregularidades durante la jornada electoral.

“Dentro de las amenazas que hemos visto, los riesgos tienen que ver principalmente con la corrupción al sufragante y también con la alteración de la jornada electoral”, dijo.

En ese sentido, se estableció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita la captura de responsables de delitos electorales, $200 millones para prevenir posibles atentados terroristas y hasta $1.000 millones por información que contribuya a la protección de los candidatos presidenciales.

El ministro recordó que la línea 157 estará habilitada para recibir denuncias de manera inmediata durante la jornada electoral.

“Solo es llamar al 157. Hay que mantener la calma. Su voto está protegido”, mencionó.

Despliegue de más de 400.000 uniformados

Para garantizar el desarrollo normal de la elección, el ministro anunció que 408.000 hombres y mujeres de la fuerza pública estarán desplegados en el país.

“248.000 hombres estarán protegiendo los puestos de votación y toda la jornada electoral, mientras que 160.000 estarán desarrollando operaciones para que la vida en Colombia continúe”, agregó.

Llamado a la participación y respeto por los resultados

Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía a participar de forma masiva en la jornada electoral, así como a respetar las normas establecidas.

“La clave aquí es que salgamos a votar masivamente temprano, que no llevemos celulares porque recordemos que está prohibido tomar fotografías o utilizar los celulares en los puestos de votación”, agregó.

Finalmente, pidió esperar con calma los resultados y actuar con responsabilidad democrática: “La mejor defensa a la democracia es un comportamiento ejemplar, respetando los resultados”.