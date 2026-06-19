Voluntarios del Cuerpo de Paz salieron del Atlántico tras alerta de seguridad emitida por EE. UU.

La Embajada estadounidense advirtió del repunte en delincuencia, violencia, extorsión y asesinatos en 9 municipios de Atlántico. (Foto: Caracol Radio / Getty)

La alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos para nueve municipios del Atlántico, debido al aumento de los hechos de violencia, obligó la salida de al menos 30 voluntarios estadounidenses vinculados al programa Cuerpo de Paz, quienes desarrollaban labores sociales y educativas en diferentes localidades del departamento.

Los municipios incluidos en la recomendación de seguridad son Malambo, Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela, Galapa, Puerto Colombia y Sabanagrande.

En Polonuevo, uno de los municipios mencionados en la alerta, residían seis de los voluntarios estadounidenses.

El alcalde de Polonuevo, Óscar Avilez, explicó que los jóvenes adelantaban actividades comunitarias en sectores vulnerables y apoyaban procesos de enseñanza del idioma inglés, beneficiando a niños, jóvenes y líderes comunitarios.

El mandatario hizo un llamado al Gobierno de Estados Unidos para que continúe respaldando los esfuerzos de las autoridades colombianas en la lucha contra la delincuencia.

“Siempre hemos sabido que el Gobierno de los Estados Unidos ha apoyado al Estado colombiano con herramientas para combatir la delincuencia. Hoy les pedimos que mantengan ese respaldo y que también apoyen a los inversionistas, porque estamos utilizando todas las herramientas institucionales para enfrentar a estos grupos delincuenciales. Por ejemplo, en nuestro municipio ya se han realizado alrededor de ocho capturas de personas vinculadas a estas bandas”, señaló Avilez.

Además de su labor social, los voluntarios convivían con familias del municipio, a las que pagaban por alojamiento, alimentación y otros servicios, generando ingresos adicionales para esos hogares.

Avilez advirtió que este tipo de alertas puede generar incertidumbre entre inversionistas que actualmente tienen proyectos en marcha en el Atlántico. Como ejemplo, mencionó una empresa instalada en Polonuevo que cuenta con certificación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y que proyecta exportar carne de cerdo al mercado internacional, tras una inversión cercana a un millón de dólares.

El alcalde insistió en que las autoridades continúan fortaleciendo las acciones de seguridad para garantizar la tranquilidad de los habitantes, así como la confianza de inversionistas y cooperantes internacionales en la región.

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