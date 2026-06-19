Atlántico activa plan de contingencia eléctrica para garantizar la segunda vuelta presidencial

Elecciones 2026: Ya iniciaron las votaciones en el exterior para Congreso y consultas presidenciales

Con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta presidencial de este domingo, la Gobernación del Atlántico confirmó la implementación de un plan de contingencia con plantas eléctricas en municipios donde se han identificado riesgos relacionados con el servicio de energía.

La medida busca evitar interrupciones tanto en los puestos de votación como en el proceso de escrutinio.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, indicó que durante la primera vuelta presidencial fueron instaladas nueve plantas eléctricas en el municipio de Galapa como acción preventiva. No obstante, señaló que no fue necesario activarlas debido a que no se presentaron fallas en el suministro eléctrico durante la jornada.

Para esta nueva cita electoral, el departamento dispondrá de tres plantas eléctricas en Galapa. Una de ellas estará ubicada de manera permanente en la Casa de la Cultura, lugar donde se realizará el conteo de votos, mientras que las otras dos permanecerán disponibles para ser movilizadas e instaladas de forma inmediata en caso de cualquier contingencia en los puestos de votación.

Además del respaldo energético, las autoridades anunciaron un amplio dispositivo de seguridad para acompañar el proceso electoral. Según Luque, más de 4.300 integrantes de la Policía Nacional y 500 soldados estarán desplegados en el Atlántico para garantizar el orden público antes, durante y después de las elecciones.

“Estamos muy preparados con las alertas que tenemos. Vamos a tener más de 4.300 hombres y mujeres de la Policía en nuestro departamento, 500 soldados y nuestro equipo de convivencia muy activado. También tendremos sobrevuelos con el Halcón de la Policía Nacional y un helicóptero de la Fuerza Aérea para monitorear la jornada”, expresó el funcionario.

La estrategia de contingencia energética también cobijará a los municipios de Suan, Campo de la Cruz y Santa Lucía, en el sur del Atlántico, donde se han reportado situaciones que afectan el voltaje del servicio eléctrico.