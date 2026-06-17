Estados Unidos pide no viajar a municipios del Atlántico por aumento en violencia y asesinatos

La Embajada estadounidense advirtió del repunte en delincuencia, violencia, extorsión y asesinatos en 9 municipios de Atlántico. (Foto: Caracol Radio / Getty)

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá advirtió sobre el repunte de violencia en distintos puntos del Atlántico e hizo un llamado a sus ciudadanos a no viajar a nueve municipios de este departamento ante los riesgos de seguridad que presenta esta región del país.

Los municipios mencionados son:

Malambo.

Baranoa.

Sabana Larga.

Polo Nuevo.

Santo Tomás.

Palmar de Varela.

Galapa.

Puerto Colombia.

Sabana Grande.

En su advertencia, la Embajada resalta que se ha identificado “un aumento de la delincuencia violenta, la extorsión y los asesinatos selectivos perpetrados por grupos armados ilegales”, en todos estos casos se registra un aumento drástico y por ello se insiste en no viajar “a esta zona por el momento”.

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“Por precaución, algunos empleados del gobierno estadounidense han sido retirados de esta área”, agrega la Embajada que también pide mantenerse alerta, incluso viajando en carreteras principales, pasar desapercibido y no exhibir “objetos de valor, como teléfonos, relojes caros o joyas”.

No es la primera alerta

Durante marzo de 2026, el Departamento de Estado emitió una alerta en la que pide a sus ciudadanos reconsiderar viajar a Colombia por cuenta de “crímenes, terrorismo, disturbios civiles, secuestros y desastres naturales”.

¿A dónde se pide no viajar?

En la alerta se pide específicamente se pide no viajar a:

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Arauca.

Cauca (excluyendo Popayán).

Valle del Cauca (excluyendo Cali).

Norte de Santander.

La región fronteriza entre Colombia y Venezuela.

En todos los casos se advierte que el llegar a estas regiones de Colombia implica riesgos por delincuencia, secuestros y conflictos entre grupos armados al igual que riesgos de detención.

Departamento de Estado alerta del contexto colombiano

“Los delitos violentos son comunes en muchas zonas de Colombia, incluyendo homicidios, agresiones y robos. Otros delitos, como el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y los robos a mano armada (incluso en hoteles y otros lugares donde se hospedan los turistas) también ocurren con frecuencia en algunas regiones”, señala la alerta.

En el documento se recuerda que “la delincuencia callejera es común en toda Colombia y puede volverse violenta rápidamente” y se recomienda no oponer resistencia.

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A su vez advierten que “los procedimientos e investigaciones policiales en Colombia difieren de los de Estados Unidos, y los delitos contra turistas no siempre se procesan. Esto puede ser motivo de frustración para las víctimas”.

Protestas en el país

En la alerta se indica que las manifestaciones políticas son comunes en toda Colombia y pueden resultar en: