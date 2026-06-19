Más de 450 partidos suspendidos en Barranquilla por circulación de panfletos

La Liga de Fútbol del Atlántico suspendió la programación de este fin de semana, una decisión que dejará sin disputarse aproximadamente 450 partidos en diferentes escenarios deportivos del departamento, tras la circulación de panfletos cuya autenticidad aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Francisco Sánchez, asesor de la Liga de Fútbol del Atlántico, explicó que la medida fue adoptada de manera preventiva luego de una reunión con la Policía Metropolitana, la Fiscalía y la Secretaría Distrital de Seguridad.

“Se tomó como una medida preventiva de no programar la Liga el día sábado. Han circulado unos panfletos durante esta semana y no sabemos de la veracidad o no veracidad de dichos documentos”, indicó.

Según Sánchez, la suspensión afecta cerca de 450 encuentros que estaban programados para este fin de semana. La decisión se extendió a todas las canchas donde habitualmente se desarrollan las competencias organizadas por la Liga.

Acompañamiento de las autoridades

El dirigente deportivo señaló que, aunque las autoridades no han confirmado ni descartado la autenticidad de los panfletos, recomendaron no realizar la programación debido a que gran parte de los operativos de seguridad estarán concentrados en las elecciones de este domingo.

“Las autoridades nos recomendaron no programar este fin de semana porque no podían prestarnos el servicio de acompañamiento. Entendemos que todos los operativos estarán enfocados en el tema electoral”, explicó.

Sánchez aclaró que la suspensión está relacionada con la preocupación generada por los panfletos, pero reconoció que la imposibilidad de contar con acompañamiento policial fue determinante para adoptar la medida.

Pese a la cancelación de la jornada, la Liga de Fútbol del Atlántico espera reanudar las competencias el próximo fin de semana, una vez finalice el proceso electoral y se restablezcan las condiciones de seguridad.

“Vamos a tener el acompañamiento de las autoridades y tenemos la seguridad de que todo se va a dar para que la próxima semana podamos reanudar las competiciones y que los niños, los padres y toda la familia del fútbol del Atlántico puedan volver a las canchas”, concluyó Sánchez.

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