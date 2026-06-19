Más de 1.200 familias resultaron damnificadas por inundaciones tras fuerte aguacero en Soledad

La Alcaldía atendiendo a los damnificados. Foto: tomada de la cuenta de X de la Alcaldía municipal.

El número de familias afectadas por el fuerte aguacero registrado el pasado lunes festivo en Soledad ascendió a 1.260, según el más reciente balance entregado por la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres del municipio.

La emergencia dejó inundaciones en más de 40 barrios luego del desbordamiento de los arroyos Platanal, Villegas y El Salao.

Las intensas lluvias provocaron el ingreso de grandes cantidades de agua a viviendas y calles, generando pérdidas materiales para cientos de residentes. Las autoridades adelantan un censo detallado para identificar a todos los afectados y coordinar la entrega de ayudas humanitarias.

El coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres de Soledad, Alex Rodríguez, explicó que la magnitud de la emergencia ocasionó graves daños en los hogares. “Las comunidades tuvieron un desbordamiento con agua de hasta un metro de altura, lo que obviamente dañó los enseres. Encontramos una gran cantidad de colchones y aparatos electrónicos afectados”, indicó el funcionario.

Rodríguez señaló además que varias viviendas sufrieron afectaciones estructurales de consideración. Hasta el momento, las autoridades han reportado el colapso de tres casas, cuyos daños obligan a evaluar medidas especiales para garantizar la seguridad de sus ocupantes.

De igual manera, se informó que al menos 25 viviendas presentan daños considerables en su estructura, situación que mantiene en alerta a los organismos de socorro y a la administración municipal, que continúa inspeccionando los sectores más impactados por las inundaciones.

Durante las últimas horas se han realizado recorridos y reuniones de evaluación para definir las estrategias de recuperación en las zonas afectadas.

Mientras avanzan las labores de caracterización y asistencia, las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para reportar cualquier riesgo adicional derivado de las lluvias.

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