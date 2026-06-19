ÚNICAS personas que pueden usar sillas aguamarinas de Transmilenio: Muchos se quedarán de pie. Transmilenio/Alcaldía de Bogotá

Los usuarios del sistema de transporte masivo TransMilenio en Bogotá están acostumbrados a ver dos tipos de sillas: las rojas, disponibles para todos los usuarios sin distingo; y las azules, que deben ser cedidas a adultos mayores, mujeres embarazadas o con niños en brazos.

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Sin embargo, a partir de 2026, como parte de la llegada de la nueva flota de buses eléctricos, los capitalinos se encontrarán con un nuevo tipo de asientos: los de color aguamarina, que tendrán la función de hacer el sistema más incluyente.

¿Quiénes pueden sentarse en las sillas aguamarina de Transmilenio?

TransMilenio anunció la llegada progresiva de 711 nuevos buses eléctricos de 2026 a 2027, abarcando tanto buses articulados como de SITP. De estos 68, ya están en funcionamiento en diferentes rutas zonales.

Entre las diferentes novedades que integran estos buses se encuentran las sillas aguamarina, las cuales se constituyen en un nuevo espacio preferencial destinado para “personas cuidadoras”.

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De acuerdo con TransMilenio, en estas sillas se pueden sentar quienes viajan acompañando o asistiendo a alguien que requiere algún tipo de apoyo durante el viaje, siendo estas más espaciosas.

La empresa resalta que con esta iniciativa se busca reconocer y brindar condiciones de seguridad y comodidad para quienes se encargan del cuidado de otros que así lo requieren, como adultos mayores, personas con discapacidad o con alguna condición de salud.

¿Qué características tienen los nuevos buses eléctricos de TransMilenio?

Aparte de las sillas de cuidado aguamarina, los buses eléctricos incluyen nuevas características para mejorar la experiencia de viaje de las personas. Entre ellas las siguientes: